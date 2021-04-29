СК возбудил в отношении Навального и его соратников Волкова и Жданова новое уголовное дело

Следственный комитет возбудил в отношении политика Алексея Навального и его соратников Леонида Волкова и Ивана Жданова новое уголовное дело. Как выясняется, расследование еще с четвертого февраля ведется по статье о создании некоммерческой организации, которая посягает на личность и права граждан. Об этом «Эху» рассказал один из фигурантов, юрист Иван Жданов.

Статья, по которой возбуждено дело, предусматривает до четырех лет лишения свободы, но применяется довольно редко и, как правило, политического контекста не имеет.

Статью о создании некоммерческой организации, которая посягает на личность и права граждан, юристы зачастую называют «сектантской». Поскольку в основном её принимают в отношении руководителей религиозных объединений. За 12 лет по данным судебного департамента Верховного суда России по этой статье было вынесено всего 14 приговоров. Решение затронуло, в том числе, запрещённую в нашей стране секту Аум синрикё, ряд других религиозных объединений, в Новосибирске по ней осудили лидера секты, который представлялся пришельцем с Сириуса, посланным на Землю просветлять людей и вести их к истине. По той же 239-й статье уголовное дело в прошлом году возбудили против руководителей Церкви последнего завета, известной как община Виссариона. Их в сентябре прошлого года сотрудники МВД, ФСБ и СК задерживали в Красноярском крае с применением вертолётов и автоматчиков. Позже в отношении основателя церкви Сергея Торопа и его соратников возбудили дело о создании организации с целью насилия над гражданами и причинении тяжкого вреда здоровью двум и более людям. В политических целях статью почти не применяли. Впервые дело по ней и ещё ряду статей возбудили в отношении руководителей крымских татар после акции сторонников меджлиса около здания Верховной Рады Крыма в Симферополе в конце февраля 14го года. Они выступали против идеи провести референдум о присоединения Крыма к России. Акция вылилась в столкновения, в которых погибли два человека.

Впрочем, тогда 239-я статья развития не получила, отмечает издание Медиазона. Несмотря на это российские власти признали Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретили её на территории страны. В Ингушетии, как уточняет издание Znak, по 239-й статье возбудили уголовные дела против двух человек, которые во время массовых акций позапрошлой весной выступали против передачи земель Чечне. Отмечу, что статья, по которой теперь проходят Алексей Навальный, Леонид Волков и Иван Жданов, запрещает пять лет баллотироваться на любые выборные должности. Около года назад Владимир Путин расширил список уголовных статей с этим запретом, в него вошла и 239-я.

Политолог Аббас Галлямов объясняет новое дело против Навального и его соратников личным энтузиазмом сотрудников спецслужб.

Дойдет ли дело до суда, зависит от сбора доказательной базы и интенсивности работы инициаторов процесса, — добавил Аббас Галлямов.



Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев считает, что расследования, которые ведут Навальный и его коллеги, действительно задевают личности и права некоторых граждан.

Константин Калачев уверен, что вряд ли эти обвинения будут звучать убедительно с точки зрения общественного восприятия.

Интересно, что известно о новом уголовном преследовании стало почти случайно, из материалов другого дела — о признании экстремистскими структур Алексея Навального, в том числе и штабов, о роспуске которых объявил сегодня их бывший руководитель Леонид Волков.

Волков добавил, что во всех регионах останется огромная база сторонников и подписчиков в соцсетях, что поможет соратникам Навального в работе. Волков также заявил сегодня, что проект «Умное голосование» продолжит свою работу, но о подробностях и формате, в котором оно будет действовать на осенних выборах, обещал рассказать позже.