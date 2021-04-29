«Медуза» объявила о начале сбора пожертвований на продолжение своей работы

После того, как Минюст включил «Медузу» в реестр «иностранных агентов», издание стало терять рекламодателей, говорится в его телеграм-канале.

Издание отмечает, что из-за решения Минюста уже пришлось снизить расходы: отказаться от офисов в Риге и Москве, практически прекратить работать с внештатными авторами, урезать сотрудникам зарплаты на 30-50%. Но даже при таком раскладе «Медуза» долго не протянет. Теперь редакция может рассчитывать только на читателей, к которым впервые обращается за помощью.