ФСИН поддержала предложение правительства привлекать осужденных к строительству Байкало-Амурской магистрали

Создание рабочих мест позволит заключенным раньше срока освободиться из мест лишения свободы, сообщили ТАСС в ведомстве. Там отметили, что закон позволяет применять к людям, приговоренным к лишению свободы, более мягкий вид наказания — принудительные работы.

Ранее газета «Коммерсант» написала со ссылкой на источники, что правительство поручило Минтрансу, ФСИН и РЖД до 14 мая изучить возможность привлечения осужденных к строительству БАМа и Транссиба.