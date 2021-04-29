В отношении Алексея Навального и его соратников Ивана Жданова и Леонида Волкова возбудили новое уголовное дело

На этот раз их подозревают в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. За это предусмотрено до четырех лет лишения свободы. Дело было возбуждено еще 4 февраля главным следственным управлением СК России. Но известно об этом стало только сейчас из материалов иска о признании структур Навального экстремистскими организациями. Документы опубликованы на сайте политика.