Суд оставил в силе решение об аресте на 30 суток журналиста Степанова, который освещал акцию 21 апреля

Тамбовский областной суд оставил в силе решение об аресте на 30 суток журналиста Сергея Степанова, который освещал несогласованную акцию в поддержку политика Алексея Навального 21 апреля. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Денис Турбин.

«Прошло заседание апелляционной инстанции. Если вчера заседание суда шло 11 минут, то сегодня минуты 4. Судья Юрий Курохтин оставил решение без изменения. Основной довод – жилета не было, поэтому Степанов находился не при исполнении профессиональных обязанностей журналиста, а участвовал в незаконном массовом мероприятии», — рассказал адвокат.

Д.Турбин добавил, что защита продолжит обжаловать решение суда. «Подадим кассацию, когда получим удостоверенные копии судебных актов. А в ЕСПЧ уже можно подавать – тоже, наверно, озадачимся», — заключил он.