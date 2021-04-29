Китай запустил сегодня на околоземную орбиту первый ключевой модуль собственной космической станции, которая может начать полноценную работу уже в начале следующего года, сообщают мировые СМИ.

Запущенный космический модуль, который станет пунктом контроля и управления многосекционной орбитальной станции, будет самым крупным космическим кораблем, созданным в Китае, передает агентство Синьхуа. В текущем и следующем году к нему пристыкуют еще до пяти лабораторных и грузовых отсеков. Кроме этого, уже через несколько месяцев, планируется отправить туда пилотируемые корабли с астронавтами на борту.

Би-би-си напоминает, что эксплуатируемая сейчас Соединенными штатами, Канадой, Японией и рядом европейских стран российская МКС является на сегодняшний день единственной орбитальной станцией, работающей в космосе. В 2024-м году она отслужит свой срок и будет снята с орбиты, и тогда Китай может стать единственной страной мира с собственной станцией на околоземной орбите. Пекин, отмечается в публикации, был отлучен по инициативе Вашингтона от участия в совместных космических проектах, что не помешало ему строить амбициозные планы, разработать и теперь запустить свой, пусть и пока первый орбитальный модуль. В интервью Франс Пресс эксперт по китайской космической программе назвал осуществленный сегодня запуск, цитата, «важнейшим событием» для Китая, который в ближайшее время сможет возглавить международное сотрудничество в космосе.

Франс пресс напоминает, что в 2019 году Китай стал первой страной мира, отправившей космический зонд на обратную сторону Луны.