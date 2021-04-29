Правозащитница Зоя Светова подала документы в Общественную палату на включение в состав ОНК Москвы

В интервью «Эху» Светова сообщила, что ее выдвинула партия «Гражданская инициатива».

«Очень надеюсь, что Общественная палата примет решение в мою пользу. Рекомендовала меня партия «Гражданская инициатива». Место в ОНК Москвы освободилось после того, как из нее была исключена, с моей точки зрения, совершенно неправомерно Марина Литвинович. И я решила попробовать предложить свою кандидатуру. В течение 20 дней мне должны дать ответ», — рассказала З.Светова.

С точки зрения правозащитницы, «никаких противопоказаний к тому», чтобы стать членом ОНК Москвы, у нее нет. «Я уже трижды была в ОНК Москвы. Прошел срок, который запрещал мне снова избираться в этот регион, и теперь я имею право быть членом ОНК и посещать московские СИЗО, как я это и делала в течение 8 лет», — заключила З.Светова.

Ответ Зое Световой должны дать в течение двадцати дней.