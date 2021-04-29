Суд вернул в полицию административное дело Анны Борзенко из-за акции в поддержку Навального 21 апреля

Черемушкинский суд Москвы вернул в полицию административное дело учительницы Анны Борзенко из-за московской акции в поддержку Алексея Навального 21 апреля. Это связано с недостатками, но какими именно — неизвестно, сообщил адвокат проекта «ОВД-Инфо» Михаил Бирюков. Также, по его словам, пока не ясно, будет ли дело возвращено в суд с новым протоколом или прекращено. Борзенко отпустили домой.

Накануне учительницу задержали и оставили в отделе полиции на ночь до суда. На нее составили протокол об участии в несогласованной акции, повлекшей помехи транспорту. Протокол был составлен на основании видео с камер наблюдения. Как отметил адвокат, на записи не видно, что кто-либо перекрывает дорогу или что в этом участвует Борзенко.