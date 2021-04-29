В Федеральной службе исполнения наказаний подтвердили планы отправлять осужденных на строительство БАМа

Главное отличие от советского опыта – теперь отправка будет исключительно добровольной, на основании заявления в суд, и только из регионов, по которым и проходит БАМ.

Подать такое заявление могут лишь заключенные из исправительных центров (там режим мягче, чем на зонах). Причем тем, кто отправляется на стройку, по сути, заменят остаток срока на более мягкие исправительные работы, и они смогут раньше выйти на свободу.

Потенциально под эти критерии пока подходит 11 тысяч зэков. Если рассматривать не только зону строительства, а всю страну – уже 180 тысяч.

Строительство БАМа началось в 1930-е силами сотен тысяч заключенных ГУЛАГа. В связи с подорожанием стройматериалов и рабочей силы (мигранты не могут вернуться в страну из-за коронавируса) работы затягиваются как минимум до 2030 года. Сейчас на стройке РЖД заняты лишь 5000 человек, в то время как потребности в рабочей силе оцениваются в 15000.

Впервые о такой инициативе правительства написала несколько дней назад газета «Коммерсант». Сейчас собеседники агентства ТАСС во ФСИН подчеркивают, что некорректно сравнивать это предложение с советским опытом.