Z Архив новостей новости
5 14 6 648
17:02, 29 апреля 2021

В Федеральной службе исполнения наказаний подтвердили планы отправлять осужденных на строительство БАМа

Главное отличие от советского опыта – теперь отправка будет исключительно добровольной, на основании заявления в суд, и только из регионов, по которым и проходит БАМ.

Подать такое заявление могут лишь заключенные из исправительных центров (там режим мягче, чем на зонах). Причем тем, кто отправляется на стройку, по сути, заменят остаток срока на более мягкие исправительные работы, и они смогут раньше выйти на свободу.
Потенциально под эти критерии пока подходит 11 тысяч зэков. Если рассматривать не только зону строительства, а всю страну – уже 180 тысяч.

Строительство БАМа началось в 1930-е силами сотен тысяч заключенных ГУЛАГа. В связи с подорожанием стройматериалов и рабочей силы (мигранты не могут вернуться в страну из-за коронавируса) работы затягиваются как минимум до 2030 года. Сейчас на стройке РЖД заняты лишь 5000 человек, в то время как потребности в рабочей силе оцениваются в 15000.

Впервые о такой инициативе правительства написала несколько дней назад газета «Коммерсант». Сейчас собеседники агентства ТАСС во ФСИН подчеркивают, что некорректно сравнивать это предложение с советским опытом.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Путин готов обсудить в Москве отношения РФ и Украины в любое удобное для Зеленского время Путин готов обсудить в Москве отношения РФ и Украины в любое удобное для Зеленского время «Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время» — сказал Путин

5 81 6 15048 22.04
8читать ;смотреть
Новости

Депутаты Европарламента поддержали в первом чтении резолюцию по России В финальном проекте предлагается прекратить закупки у России нефти и газа и отключить нашу страну от системы SWIFT в случае вторжения на Украину…

5 79 6 7949
Новости

Фото: Давид Френкель / Медиазона Дело о вандализме возбуждено в Петербурге после появления граффити с Алексеем Навальным Уличным художникам грозит до трёх лет колонии…

5 130 6 13673
Блоги

Кусок эфира

Александр Проханов: Журналист не является священной коровой Если власти или государству надо обыскать журналиста во время демонстрации, власть вправе это делать. Журналист пусть не кочевряжится, не строит из себя четвертую власть…

5 123 6 13600 28.04
Блоги

Кусок эфира

Сергей Марков: Не осудил за преступления киевскую хунту – все, иностранный агент Если ты критикуешь Путина – это не значит, что ты враг России. Ты можешь быть патриотом и при этом критиковать Путина. Но если ты не осудил репрессивную киевскую хунту – никаких шансов…

5 66 6 8505 10:29
Блоги

Дмитрий Колезев журналист

Проект постановления о регламентации просветительской деятельности — это катастрофа Может быть, речь только об узком спектре тем? Как бы не так: «просветительской деятельностью» правительство предлагает считать опять же вообще все…

5 160 6 26442 25.04
Блоги

Коммунальщики закрасили граффити с портретом Алексея Навального в Петербурге Рисунок просуществовал несколько часов…

5 257 6 47077 28.04
Блоги

МедиаЗона

Врачи обратились к Навальному с просьбой прекратить голодовку «Если голодовка будет дальше продолжаться даже минимальное время, к сожалению, нам вскоре лечить будет просто некого»...

5 26 6 17281 22.04
Блоги

«Больше всех надо» разбираем с экспертами, как решать социальные проблемы

Толерантная лексика или лингвистический фашизм Язык меняется. К новым словам вроде «лайкать» и «свайпать» мы привыкаем быстро, а вот к феминитивам и толерантной лексике — с трудом. Почему?..

5 47 6 9622 23.04
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

О страхе Никогда не забуду того мерзкого страха, который я ощущала. Надпись я старательно прикрывала рукой, но мне казалось, что весь вагон ее видит, я обливалась потом и не очень соображала, что читаю…

5 199 6 41297 08:03
Новости

фото: t.me/nexta_live Леонид Волков объявил, что распускает сеть штабов Алексея Навального Соратник политика сказал, что сохранение их работы в нынешнем виде невозможно, оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах и сотрудничает с ними…

5 81 6 18693
Новости

фото: Telegram-канал «Ротонда» В Петербурге появилось граффити в виде силовика в шлеме и маске с надписью «Герой нашего времени» В том же районе накануне на транформаторной подстанции неизвестные художники нарисовали портрет Алексея Навального с подписью «Герой нового времени»...

5 30 6 7167
Блоги

Дмитрий Клейн литератор, журналист, Денвер, США

Живи, Алексей! Алексей победил лагерную систему. Это факт. Пусть пока в малом. Но он в очередной раз своею жизнью и здоровьем доказал, что и один в поле воин…

5 27 6 6820 24.04
Интервью В круге СВЕТА

Виктор Мироненко Роман Цимбалюк гости: Виктор Мироненко, Роман Цимбалюк

Украинский гамбит Роман Цимбалюк: Я так понимаю, что Владимир Путин не откажется от рычага военного давления на Украину, потому как других рычагов у России на нас уже не осталось…

5 94 6 23373 27.04
8читать ;смотреть
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Год борьбы с наукой и технологиями У вас полстраны отрицают ковид, маски, прививки, ВИЧ, планирование семьи и прочие проявления здравого смысла. Какой враг РФ мог в этой ситуации решить, что нужно окончательно придушить тех, кто еще что-то соображает…

5 20 6 5040 27.04
Блоги

Алексей Навальный политик

Начинаю выход из голодовки Спасибо вам — сейчас меня дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Последний раз прямо перед митингом. Мне делают исследования и анализы и отдают результаты и заключения…

5 325 6 83459 23.04

Популярное за неделю

Новости

фото: Moscow City Court / Reuters Алексей Навальный стал фигурантом нового уголовного дела На этот раз — по статье «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан»...

5 112 6 30190
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это хорошая новость, потому что они решили так вот прилюдно Навального не убивать, испугались. Но дальше началась очень смешная вещь…

5 36 6 81248 24.04
#слушать 47:41 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3445498
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Рауль Кастро, бывший лидер правящей Коммунистической партии Кубы, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 23 6 6721 28.04
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Обман про антитела Когда я спросила у врача, а когда мне делать тест на антитела, ведь все мои знакомые россияне его делают, терапевт удивленно переспросила: «Простите, а зачем?»..

5 244 6 653103 26.04
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ Пенсионерам: ни-че-го Пенсионерам: ни-че-го Пенсионеры и так правильно проголосуют, так как они самый надежный оплот властей. Ну куда они денутся? И зачем тогда тратиться на них?..

5 157 6 124099 27.04
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9098124
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4889591

Сегодня в эфире