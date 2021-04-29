Бабушкинский суд Москвы отклонил апелляцию на приговор Алексею Навальному по делу о «клевете на ветерана»

Адвокаты политика просили его отменить, прокурор был против. Сам оппозиционер, который участвовал в заседании по видеосвязи из колонии, указал на множество процессуальных нарушений в деле, потребовал, чтобы его признали невиновным и немедленно освободили.

В феврале мировой судья приговорила Алексея Навального к штрафу 850 тысяч рублей по делу о клевете на 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Дело возбудили после того, как Навальный назвал «продажными холуями» и «предателями» участников агитационного ролика телеканала RT о поправках к Конституции, в котором снялся Артеменко. СК посчитал, что комментарий Навального порочит честь и достоинство ветерана.