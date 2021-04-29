Еще одного сотрудника СМИ вызвали в полицию из-за акции в защиту Алексея Навального

Журналистке интернет-издания «МБХ медиа» Валерии Савиновой позвонил участковый и сказал, чтобы она «срочно пришла» в участок. Об этом сообщил координатор проекта «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников.

Он связался с участковым и тот сообщил, что «есть некая косвенная информация из главка», которая «может свидетельствовать о том, что Савинова была в месте проведения публичных мероприятий 21 апреля». Он жаловался, что ему нужно срочно ее опросить, потому что с него спрашивают, добавил Прянишников. Издание отмечает, что Савинова работала на акции в жилете, с пресс-картой и редакционным заданием.