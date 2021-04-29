Бывшие ученики школы при российском посольстве в Чехии обратились к властям с призывом сохранить учебное заведение

Бывшие ученики советской средней школы при российском посольстве Чехии из 16-ти стран мира обратились к министрам иностранных дел и президентам Чехии и России с призывом сохранить учебное заведение. Они напоминают, что школе в следующем году исполняется 75 лет. Инициаторы обращения отмечают, что на фоне обострения российско-чешских отношений и взаимной высылки дипломатов она оказалась перед угрозой закрытия.