Бывшие ученики школы при российском посольстве в Чехии обратились к властям с призывом сохранить учебное заведение

Бывшие ученики советской средней школы при российском посольстве Чехии из 16-ти стран мира обратились к министрам иностранных дел и президентам Чехии и России с призывом сохранить учебное заведение. Они напоминают, что школе в следующем году исполняется 75 лет. Инициаторы обращения отмечают, что на фоне обострения российско-чешских отношений и взаимной высылки дипломатов она оказалась перед угрозой закрытия.
2021-04-29T16:07:18+03:00
2021-04-29T16:07:18+03:00
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16:07, 29 апреля 2021
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