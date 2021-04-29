СК возбудил новое уголовное дело против Навального и его соратников Ивана Жданова и Леонида Волкова

Следствие ведется по статье о создании и руководстве некоммерческой организацией, которая посягает на права граждан. За это предусмотрено до четырех лет лишения свободы.

О возбуждении уголовного дела стало известно из материалов иска о признании структур Навального экстремистскими организациями.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев считает, что расследования Навального действительно задевают личности и права некоторых граждан.

«Навального и его сторонников пытаются представить сектантами, то есть, по сути, приравнять к каким-нибудь «Свидетелям Иеговы»*. Мне кажется, использование упомянутой статьи представляется не вполне корректным. Более того, это настолько широкая формулировка, что под нее можно подогнать буквально все. Речь идет о создании весьма неприятного прецедента на будущее», — пояснил политолог.

К.Калачев считает, что данное уголовное дело является местью Навальному за антикоррупционные расследования. «Понятно, что эти расследования задевали чьи-то личности и, видимо, чьи-то права. Но несмотря на это обстоятельство, боюсь, что подобное обвинение не будет звучать убедительно, с точки зрения общественного восприятия», — заключил политолог.

*— Признана экстремистской и запрещена в РФ