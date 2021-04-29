Европарламент принял резолюцию о напряженности в отношениях России с Украиной и Чехией

В дальнейшем Москве могут грозить новые ограничительные меры.

Европарламент призвал Европейский союз и его членов исключить Россию из платежной системы SWIFT, заморозить все европейские активы близких к российским властям олигархов и их семей, а также закрыть для них въезд в ЕС. Все это может произойти в случае, если Россия вторгнется на территорию Украины. За резолюцию проголосовали большинство депутатов – 548. Европейские парламентарии считают, что Москва должна заплатить высокую цену, если собравшиеся у границ с Украиной российские войска направятся на территорию соседнего государства. В Европарламенте вновь заявили о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и призывали Россию вывести свои войска из Донбасса, вернуть Киеву контроль над Крымом и Севастополем.

Затронули европейские парламентарии и тему с дипломатическим скандалом в связи со взрывом склада оружия в Чехии. Страны-члены ЕС призвали приступить к высылке российских дипломатов. Не обошли вниманием депутаты Европармента и внутрироссийские события, они призвали отпустить оппозиционного политика Алексея Навального и всех, кто выходил на акции в его поддержку.

Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер.