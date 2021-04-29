Болгария объявила о высылке еще одного российского дипломата

Это произошло на фоне заявлений прокуратуры страны о том, что она подозревает шестерых россиян в причастности ко взрывам на складах боеприпасов.

Объявлению о высылке сотрудника российского посольства предшествовал разговор посла в Болгарии Элеоноры Митрофановой и главы МИД республики Екатерины Захариевой. Руководитель внешнеполитического ведомства не уточнила, какую должность занимает высланный дипломат и что именно стало причиной такого решения. Вместе с тем Захариева подчеркнула, что попросит Москву о сотрудничестве в расследовании взрывов на оружейных складах и попыток отравления трех граждан Болгарии.

В российском МИДе, в свою очередь, сказали, что оставляют за собой право на ответные действия. Всего полторы недели назад Москва объявила персоной нон грата двух высокопоставленных сотрудников посольства Болгарии. Во внешнеполитическом ведомстве это также назвали ответом на высылку Софией российских дипломатов в конце марта. Тогда это было связано со шпионским делом, в рамках которого шестерых сотрудников Минобороны и военной разведки Болгарии обвинили в шпионаже в пользу России.

Граждан России накануне в Болгарии обвинили в организации четырех взрывов на складах с оружием в 2011, 2015 и 2020 годах. В прокуратуре утверждают, что там хранились боеприпасы, которые принадлежат торговцу оружием Емельяну Гебреву.