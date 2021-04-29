Правозащитница Зоя Светова подала документы в Общественную палату на включение в состав ОНК Москвы

Правозащитница Зоя Светова подала документы в Общественную палату на включение в состав Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Об этом она сообщила в интервью «Новой газете». Ранее Зоя Светова уже трижды была членом ОНК.
2021-04-29T15:32:23+03:00
2021-04-29T15:33:54+03:00
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15:32, 29 апреля 2021
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