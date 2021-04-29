В Тамбовском областном суде рассматривается апелляция на арест местного журналиста Сергея Степанова

Накануне он получил 30 суток ареста, поскольку суд счел его участником акции. Сам Степанов утверждает, что работал как журналист и имел при себе редакционное задание.
2021-04-29T15:31:07+03:00
2021-04-29T15:31:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 29 апреля 2021
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