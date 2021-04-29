Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенными редакторов студенческого журнала DOXA Армена Арамяна, Аллу Гутникову, Владимира Метелкина и Наталью Тышкевич. Об этом сообщается на сайте организации. Там отмечается, что их преследование направлено на прекращение их деятельности как независимых журналистов и критиков действующей власти, а также на устрашение общества в целом.

Власти России считают «Мемориал» иностранным агентом. Журналистов DOXA обвиняют по делу о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.