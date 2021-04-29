Бабушкинский суд Москвы оставил в силе приговор в отношении Навального по обвинению в оскорблении ветерана войны

В своем последнем слове Алексей Навальный, который участвовал в заседании по видеосвязи из мест лишения свободы, традиционно подверг критике всю политическую систему России:

«Это процесс ровно об этом: как ваш голый король украл знамя Победы и пытается сделать из него себе стринги. Это то, что мы видим в этом процессе. Но по сути вся ваша власть — это власть тех самых оккупантов и предателей. Потому что я считаю предателями всех вас, потому что вы во главе с вашим голым королем реализуете ровно тот план, про который вы все читали в учебниках истории, о том, что Россия должна быть захвачена, а русские должны быть превращены в рабов, у которых будут забраны их богатства, которые будут лишены образования, здравоохранения, которые будут лишены любых перспектив, ровно это вы и сделали, вы реализовали тот план. У нас каждый год 200 тысяч человек уезжает за границу. У нас население сокращается миллионами».

Напомним, по приговору суда в отношении Навального вынесен штраф в 850 тысяч рублей. Адвокаты политика заявили, что будут обжаловать сегодняшнее решение в кассации и в ЕСПЧ.