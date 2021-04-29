Защита Алексея Навального обжалует в кассации и ЕСПЧ приговор по делу о клевете на ветерана войны

Напомним, сегодня Бабушкинский суд Москвы оставил приговор в силе.
Он предусматривает штраф в 850 тысяч рублей.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Напомним, сегодня Бабушкинский суд Москвы оставил приговор в силе.
Он предусматривает штраф в 850 тысяч рублей.
Леонид Волков объявил, что распускает сеть штабов Алексея Навального Соратник политика сказал, что сохранение их работы в нынешнем виде невозможно, оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах и сотрудничает с ними…