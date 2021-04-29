Опрос ВЦИОМ: Около 46% россиян намерены привиться от коронавируса

В это число не входят те, кто уже привился — их еще 11%.
Примерно 40% опрошенных сказали, что скорее или даже точно не станут делать прививку.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
В это число не входят те, кто уже привился — их еще 11%.
Примерно 40% опрошенных сказали, что скорее или даже точно не станут делать прививку.
Леонид Волков объявил, что распускает сеть штабов Алексея Навального Соратник политика сказал, что сохранение их работы в нынешнем виде невозможно, оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах и сотрудничает с ними…