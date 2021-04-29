Пандемия отбросила многие семьи в России к черте бедности, говорится в совместной публикации VTimes и «Такие дела»

Авторы публикации отмечают, что беднее стали более половины работавших в теневом секторе.
Если в прошлые годы именно он помогал выживать части населения, то в 2020 году эти люди оказались наиболее уязвимы.
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Авторы публикации отмечают, что беднее стали более половины работавших в теневом секторе.
Если в прошлые годы именно он помогал выживать части населения, то в 2020 году эти люди оказались наиболее уязвимы.
Леонид Волков объявил, что распускает сеть штабов Алексея Навального Соратник политика сказал, что сохранение их работы в нынешнем виде невозможно, оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах и сотрудничает с ними…