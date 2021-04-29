Учительницу французского языка Анну Борзенко, которую ночь продержали в отделении полиции, отпустили домой

Об этом сообщил в Facebook ее сын, журналист Александр Борзенко. По его словам, дело вернули в ОВД — возможно, для того, чтобы доработать административный протокол.

Анну Борзенко накануне задержали из-за акции в поддержку Алексея Навального 21-го апреля. Протокол составили по записям камер видеонаблюдения, — рассказал «Эху Москвы» адвокат проекта «ОВД-Инфо» Михаил Бирюков, который ее защищает.

Анне Борзенко грозит до 15-ти суток административного ареста.

На протяжении недели после акций в поддержку Алексея Навального полицейские задержали более 100 человек в разных городах, половину из них — в Москве.