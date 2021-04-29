Очередные слушания по делу о признании структур Алексея Навального экстремистскими организациями назначены на 17 мая

Об этом сообщили адвокаты политика. При этом они заявили иск к прокуратуре о рассекречивании дела.
2021-04-29T13:33:34+03:00
2021-04-29T13:47:01+03:00
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13:33, 29 апреля 2021
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