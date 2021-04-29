Бабушкинский суд оставил без изменений приговор Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана

Ему сохранен штраф в 850 тысяч рублей. Дело было возбуждено после того, как Навальный назвал участников видеоролика в поддержку поправок к Конституции «предателями» и «продажными холуями».

Навальный участвовал в рассмотрении своей жалобы на приговор по видеосвязи. По поступавшей картинке из колонии было заметно, что политик сильно похудел, он сидел в очках. В одном из перерывов Навальный поговорил со своей женой Юлией: ей он сказал, что весит 72 кг и на фоне выхода из голодовки ест сейчас за один приём пищи лишь несколько ложек каши, также ему разрешён бульон. При этом яблок и моркови, несмотря на его просьбы, политику пока не дают.

Сама Юлия Навальная присутствовала почти все заседание, но перед оглашением постановления попрощалась со своим мужем и ушла.

Адвокаты Навального в ходе заседания настаивали на том, что приговор ему неправосуден по многим причинам. В частности, защита просила провести экспертизу подписей Артеменко в деле, утверждая что не все из них принадлежат 94-летнему ветерану войны.

Кроме того, юристы уверяли, что обращение «предатели» и «продажные холуи» не относилось непосредственно к Артеменко и носило политический характер. Сам Навальный говорил, что дело сфабриковано, а в своём последнем слове сказал, что Россию захватили, как он выразился, «оккупанты и предатели».

Прокурор Екатерина Фролова, в свою очередь, просила отказать в жалобе и вновь сказала, что ветерана Великой Отечественной войны нельзя называть предателем, а также обвинила Навального в неонацистских взглядах.

Защита Навального намерена подать кассационную жалобу по делу о клевете на ветерана.