Житель Петербурга, к которому силовики применили электрошокер на акции 21 апреля, арестован на трое суток

Владимир Туровец признан судом виновным в мелком хулиганстве. По версии полиции, это выражалось в нецензурной брани, — передает ТАСС.

Утверждается, что подсудимый признал вину и раскаялся. К материалам дело было приложено видео, на котором полиция применила электрошокер.

В Петербурге в среду, по подсчетам проекта «ОВД-Инфо», на акции в поддержку Алексея Навального было задержано более 800 человек.

В Москве — 30, но затем задержали еще более 60-ти человек, в основном, по месту их жительства. Полиция в этих случаях ссылается на записи в соцсетях или данные камер видеонаблюдения.