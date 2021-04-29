Дмитрия Гудкова собираются привлечь к ответственности за участие в несогласованном митинге 23 января

Об этом сам политик сообщил в эфире «Эха Москвы». Гудков считает, что Россия идет по пути Беларуси в деле уничтожения гражданских свобод.
2021-04-29T13:06:56+03:00
2021-04-29T13:16:31+03:00
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Эксклюзив Эха 13:06, 29 апреля 2021
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