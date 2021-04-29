Турция готова принять санинспекторов из России для оценки безопасности курортов

Об этом заявил в интервью РИА Новости глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Да, и даже в прошлом году я говорил об этом с (главой МИД РФ) Сергеем Лавровым и приглашал российских экспертов. Так что они могут приехать, когда захотят. Мы готовы их принять. Мы готовы, даже если они захотят приехать прямо сейчас, и они могут еще раз нанести визит в другое время, когда захотят. Это может быть несколько визитов», — сказал он.

Чавушоглу отметил, что Турция крайне серьезно относится к безопасности своих курортов для туристов. Проверки мер безопасности от COIVD-19 проходят постоянно как турецкими, так и международными экспертами. По его словам, Россия уже согласилась направить своих санинспекторов для оценки ситуации в Анталье, а также на других турецких курортах.