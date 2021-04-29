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12:35, 29 апреля 2021

В Новосибирске обрушилась кирпичная стена вокруг психиатрической больницы

Как сообщили в Следственном комитете, обломки упали на газон и пешеходную зону.

Сведений о пострадавших нет. По поводу инцидента ведется проверка.


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