В Новосибирске обрушилась кирпичная стена вокруг психиатрической больницы

Как сообщили в Следственном комитете, обломки упали на газон и пешеходную зону.
Сведений о пострадавших нет. По поводу инцидента ведется проверка.
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Как сообщили в Следственном комитете, обломки упали на газон и пешеходную зону.
Сведений о пострадавших нет. По поводу инцидента ведется проверка.
Леонид Волков объявил, что распускает сеть штабов Алексея Навального Соратник политика сказал, что сохранение их работы в нынешнем виде невозможно, оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах и сотрудничает с ними…