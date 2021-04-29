В Кремле заявили, что Россия не будет терпеть поведение, которое демонстрируют Чехия, Болгария и страны Прибалтики

При этом Москва хочет быть с ними в хороших отношениях, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, — передает «Интерфакс».

В свою очередь, министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в интервью словацким СМИ сказал, что заинтересован в улучшении отношений с Россией, но, по его словам, на беспрецедентные факты в связи со взрывом на складе боеприпасов в 2014-м году следовало отреагировать.

В причастности ко взрывам Прага обвиняет российскую военную разведку. Это стало причиной для высылки российских дипломатов. Москва пошла на аналогичный шаг.