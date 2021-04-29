Политик Алексей Навальный, как сообщается на его сайте, стал фигурантом нового уголовного дела

Он, а также его соратники Иван Жданов и Леонид Волков, обвиняются в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.

Об этом говорится в материалах иска о признании структур Навального экстремистскими организациями. Слушания по нему продолжатся сегодня в Мосгорсуде.

Адвокат Иван Павлов, который представляет интересы соратников Навального, сообщил, что прокурору предоставлена госзащита. Он пришел в суд в сопровождении бойцов спецподразделения в масках.

Павлов сообщил ТАСС, что заявил к прокуратуре иск о рассекречивании материалов этого дела. Основное заседание по этому делу назначено на 17 мая.