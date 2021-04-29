Алексей Навальный в суде по видеосвязи рассказал о выходе из голодовки

По словам политика, он уже несколько дней просит кусочек яблока, но ему не дают. Навальный сказал своей жене Юлии о том, что пока зона возможного заключается в бульоне и каше. Как передает корреспондент «Эха Москвы», политик сильно похудел. Навальный отметил, что он сейчас весит как в 7-м классе.

Бабушкинский суд Москвы рассматривает жалобу на приговор политику по делу о клевете на ветерана. Сторона защиты заявила, что некоторые подписи потерпевшего в материалах дела подделаны другим человеком, но судья Наталья Курышева отказала в ходатайстве о проведении экспертизы.