Алексей Навальный выступает в суде по видеосвязи

Как передает корреспондент «Эха Москвы», политик заметно похудел и в очках. После отправке Навального в колонию его до этого видели только родственники и адвокаты.

В Бабушкинском суде Москвы рассматривают жалобу на приговор Навальному по делу о клевете в отношении ветерана войны Игната Артеменко. Адвокат Вадим Кобзев сообщил, что согласно выводу эксперта, более 50-ти подписей Артеменко из материалов дела сделаны одним человеком, а 5 подписей — другим.

После этого Алексей Навальный потребовал наказать всех виновных в подделке подписей потерпевшего и фабрикации уголовного дела. Судья Наталья Курышева приобщила заключение эксперта.