Бабушкинский суд Москвы вскоре начнет рассматривать жалобу на приговор Алексею Навальному

По делу о клевете в отношении ветерана войны политика обязали выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей.
Как передает РИА Новости, в суд приехала супруга политика Юлия Навальная. Ожидается, что сам Алексей Навальный может выступить по видеосвязи.
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По делу о клевете в отношении ветерана войны политика обязали выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей.
Как передает РИА Новости, в суд приехала супруга политика Юлия Навальная. Ожидается, что сам Алексей Навальный может выступить по видеосвязи.