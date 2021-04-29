Бабушкинский суд Москвы вскоре начнет рассматривать жалобу на приговор Алексею Навальному

По делу о клевете в отношении ветерана войны политика обязали выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей.

Как передает РИА Новости, в суд приехала супруга политика Юлия Навальная. Ожидается, что сам Алексей Навальный может выступить по видеосвязи.