Z Архив новостей новости
5 38 6 6581
10:46, 29 апреля 2021

Леонид Волков объявил, что распускает сеть штабов Алексея Навального

фото: t.me/nexta_live
фото: t.me/nexta_live

Соратник политика сказал, что сохранение их работы в нынешнем виде невозможно, оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах и сотрудничает с ними.

Волков написал в своем Telegram-канале, что никакой ребрендинг в этом случае не поможет. По его словам, большинство сотрудников продолжат работу в независимом формате.

Сегодня в Мосгорсуде продолжатся предварительные слушания по иску прокуратуры о признании структур Алексея Навального экстремистскими.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

«Экономическое отставание – закономерный результат» Открытое письмо ученых-экономистов…

5 88 6 20220 22.04
Блоги

+ Путин готов обсудить в Москве отношения РФ и Украины в любое удобное для Зеленского время Путин готов обсудить в Москве отношения РФ и Украины в любое удобное для Зеленского время «Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время» — сказал Путин

5 79 6 14732 22.04
8читать ;смотреть
Блоги

Кусок эфира

Александр Проханов: Журналист не является священной коровой Если власти или государству надо обыскать журналиста во время демонстрации, власть вправе это делать. Журналист пусть не кочевряжится, не строит из себя четвертую власть…

5 128 6 12660 28.04
Интервью Персонально ваш

Евгений Киселев гость: Евгений Киселев журналист

Кто угнал, кто оккупировал, кто захватил, кто присвоил – вот пусть он об этой территории заботится…

5 145 6 27245 22.04
#слушать 48:32 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Екатерина Шульман политолог

+ Как я комментировала послание и наблюдала протесты Как я комментировала послание и наблюдала протесты Полиция вела себя в Москве так, как будто митинг был согласован…

5 92 6 61499 22.04
Интервью Персонально ваш

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог, директор Института политических исследований

Мы перед народом Соединенных Штатов восхищаемся, их огромными успехами, но говорим: «На русскую землю не лезьте. До вас лезли уже такие, которые тоже думали, что они супер-крутые, а Россия – колосс на глиняных ногах»...

5 55 6 8056 28.04
#слушать 49:13 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Дмитрий Колезев журналист

Проект постановления о регламентации просветительской деятельности — это катастрофа Может быть, речь только об узком спектре тем? Как бы не так: «просветительской деятельностью» правительство предлагает считать опять же вообще все…

5 160 6 26393 25.04
Блоги

Коммунальщики закрасили граффити с портретом Алексея Навального в Петербурге Рисунок просуществовал несколько часов…

5 279 6 45769 28.04
Интервью В круге СВЕТА

Виктор Мироненко Роман Цимбалюк гости: Виктор Мироненко, Роман Цимбалюк

Украинский гамбит Роман Цимбалюк: Я так понимаю, что Владимир Путин не откажется от рычага военного давления на Украину, потому как других рычагов у России на нас уже не осталось…

5 115 6 22033 27.04
8читать ;смотреть
Блоги

МедиаЗона

Врачи обратились к Навальному с просьбой прекратить голодовку «Если голодовка будет дальше продолжаться даже минимальное время, к сожалению, нам вскоре лечить будет просто некого»...

5 26 6 17271 22.04
Блоги

«Больше всех надо» разбираем с экспертами, как решать социальные проблемы

Толерантная лексика или лингвистический фашизм Язык меняется. К новым словам вроде «лайкать» и «свайпать» мы привыкаем быстро, а вот к феминитивам и толерантной лексике — с трудом. Почему?..

5 47 6 9585 23.04
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Не ждать утром звонка Никто до сих пор не знает, где со вчерашнего дня находится смм-менеджер штаба Навального Александр Шепелев. Вчера к нему домой, в Люберцы, постучались пожарные…

5 54 6 33339 22.04
Блоги

Лида Мониава заместитель директора детского хосписа «Дом с маяком»

Теперь Ане грозит 15 суток ареста Никто не перекрывал движения транспорта, ничего не громил, не крушил, люди просто стояли, ходили. Мне кажется полным безумием, что теперь за это задерживают, судят, штрафуют…

5 29 6 6149 28.04
Блоги

Дмитрий Клейн литератор, журналист, Денвер, США

Живи, Алексей! Алексей победил лагерную систему. Это факт. Пусть пока в малом. Но он в очередной раз своею жизнью и здоровьем доказал, что и один в поле воин…

5 27 6 6725 24.04
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Граффити не горят Серая краска во всем и повсюду – этот стандарт определяет. Какая краска – такая и страна. Новое время, которому не нужны улыбающиеся герои, даже просто нарисованные…

5 137 6 34659 28.04
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

О страхе Никогда не забуду того мерзкого страха, который я ощущала. Надпись я старательно прикрывала рукой, но мне казалось, что весь вагон ее видит, я обливалась потом и не очень соображала, что читаю…

5 56 6 14140 08:03

Популярное за неделю

Новости

В США арестован гражданин России и Швеции Роман Стерлингов Как передает ТАСС, он обвиняется в отмывании средств, полученных незаконным путем и осуществление денежных переводов без надлежащей лицензии…

5 3 6 12997
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это хорошая новость, потому что они решили так вот прилюдно Навального не убивать, испугались. Но дальше началась очень смешная вещь…

5 36 6 80437 24.04
#слушать 47:41 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3445498
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Рауль Кастро, бывший лидер правящей Коммунистической партии Кубы, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 24 6 6049 28.04
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Обман про антитела Когда я спросила у врача, а когда мне делать тест на антитела, ведь все мои знакомые россияне его делают, терапевт удивленно переспросила: «Простите, а зачем?»..

5 246 6 645659 26.04
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ Пенсионерам: ни-че-го Пенсионерам: ни-че-го Пенсионеры и так правильно проголосуют, так как они самый надежный оплот властей. Ну куда они денутся? И зачем тогда тратиться на них?..

5 159 6 122933 27.04
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9097981
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4889255

Сегодня в эфире