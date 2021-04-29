Леонид Волков объявил, что распускает сеть штабов Алексея Навального

Соратник политика сказал, что сохранение их работы в нынешнем виде невозможно, оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах и сотрудничает с ними.

Волков написал в своем Telegram-канале, что никакой ребрендинг в этом случае не поможет. По его словам, большинство сотрудников продолжат работу в независимом формате.

Сегодня в Мосгорсуде продолжатся предварительные слушания по иску прокуратуры о признании структур Алексея Навального экстремистскими.