Юрист «ОВД-Инфо»: Арестованные за январские акции подали коллективный иск на пыточные условия содержания в «Сахарово»

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» юрист «ОВД-Инфо» Дмитрий Пискунов, представляющий интересы истцов.

«В иске присутствует 20 человек, которые отбывали административное наказание в ЦВСИГ Сахарово. Они там находились с конца января примерно по 10 февраля. И они жалуются на условия содержания в этом учреждении, которое было не предназначено для отбывания там административного ареста. По многим факторам оно не соответствовало нормам содержания», — рассказал юрист.

Истцы требуют выплатить им по тысяче евро, более 90 тысяч рублей. По словам Пискунова, среди нарушений содержания в Сахарово было неоказание медицинской помощи, средств гигиены и спальных мест, отсутствие обеспечения водой и едой, а также условия пользования санузлом.

На 16 листах заявления описываются более десяти нарушений прав граждан. Дмитрий Пискунов добавил, что до сих пор неизвестно ни об одном случае рассмотрения подобных исков по спецприемникам.

Ответчиками выступают полиция и начальник «Сахарово» Алексей Лагода. Иск планируют подать в Замоскворецкий районный суд Москвы.