Минюст подал в Верховный суд иски о ликвидации двух партий

Это «Интернациональная партия России» и «Партия социальных реформ».

Как сообщили в Центризбиркоме, такой шаг связан с неучастием этих политических сил в выборах в течение семи лет подряд. Заседание суда намечено на 18 мая, — передает «Интерфакс».