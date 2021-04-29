Газета «Ведомости» сегодня пишет о потенциальной опасности объединения регионов для федеральной власти

Источник, близкий к «Единой России», сказал изданию, что, получив под свой контроль новые территории, такие губернаторы будут иметь больше рычагов влияния. По его словам, это может стать источником для регионального сепаратизма. Проблема может коснуться дальневосточных регионов, — пишет издание.

Накануне в Кремле завили, что не исключают возможного объединения регионов в случае согласия граждан. Днем ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сказал, что в России следует сокращать число субъектов федерации.