Европарламент, как ожидается, проголосует по резолюции о действиях России в отношении Навального, Украины и Чехии

В проекте документа ответственность за обострение ситуации во всех этих направлениях возлагается на Москву.

Одно из событий, которое вызвало обеспокоенность членов Европарламента — недавнее стягивание российских войск к границе с Украиной. Несмотря на то, что, как уверяют в Москве, военные вернулись в места своей постоянной дислокации, авторы резолюции все равно видят угрозу вторжения России в соседнюю страну.

В том числе из-за этого евродепутаты предложили отключить Москву от SWIFT — межбанковской системы передачи информации о платежах. Кроме того, они требуют остановить достройку газопровода «Северный поток-2» и отказаться вовсе от импорта нефти и газа из России. Наконец, еще одно предложение — заморозка европейских активов близких к российским властям бизнесменов. Все эти меры, впрочем, авторы проекта резолюции Европарламента призывают ввести в случае прямого вторжения России на Украину.

Одновременно инициаторы документа требуют от Москвы освободить Навального, ссылаясь, в том числе, на решение ЕСПЧ, а также прекратить, как они выразились, «преступную деятельность в Чехии». Имеются в виду обвинения против сотрудников российской разведки во взрывах на складе боеприпасов в Врбетице.

Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер, однако другие институты ЕС должны к ним прислушиваться.