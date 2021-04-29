Reuters сообщает о задержании в США россиянина Романа Стерлигова по обвинению в отмывании денег

Речь идет о сумме в 336 миллионов долларов. По версии следствия, Роман Стерлигов основал сервис под названием Bitcoin Fog, который давал возможность переводить криптовалюту, скрывая источник средств. Платформа работала с 2011 года, и за это время было осуществлено множество переводов.

По данным налоговой службы США, сервис также использовали для оплаты услуг площадок теневого интернета, включая те, что продают наркотики. Помимо обвинений в отмывании денег Роман Стерлигов проходит по статьям о предоставлении услуг по осуществлению денежных переводов без лицензии и в руководстве бизнесом по таким переводам.

Задержали россиянина в Лос-Анджелесе, теперь ему грозит до 10 лет заключения и крупный штраф. Пока решением суда округа Колумбия Стерлигов арестован и заключен под стражу.

Роман Стерлигов также является гражданином Швеции.