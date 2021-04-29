ФСБ заявляет о задержании в девяти городах России сторонников украинских неонацистов

По версии ФСБ, 16 задержанных членов украинского молодежного радикального сообщества «М.К.У.» готовили атаки в разных регионах России.

Специальные операции силовиков проходили одновременно в нескольких городах, в частности, в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите и Анапе.

Следственный комитет обвиняет задержанных к причастности к насильственным преступлениям, пропаганде экстремизма, а также к подготовке подрывов административных зданий и вооруженных нападений.

В ФСБ утверждают, что деятельность организации координировал из Украины глава «М.К.У.» Егор Краснов, вовлекал новых членов, которые должны были наносить экстремистские надписи на здания, потом избивать бездомных и представителей молодежных субкультур, а далее нападать на полицейских.

Федеральная служба безопасности рапортует об изъятии у задержанных в ходе обысков холодного оружия, экстремистской атрибутики и видеоотчетов о проведенных насильственных акциях.

Ранее в феврале и марте были задержаны еще несколько сторонников украинских неонацистов.