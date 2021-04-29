Совладелец аэропорта «Внуково» оценил потери авиаотрасли из-за запрета полетов в Турцию в 6-7 миллиардов рублей

Виталий Ванцев в интервью изданию РБК выразил надежду на восстановление в июне и июле, когда будет наибольшие спрос на перелеты.

По его словам, из-за роста расходов перевозчики вынуждены повышать тарифы, поэтому рост цен на авиабилеты неизбежен.