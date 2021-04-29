Первая ночная тренировка парада Победы пройдет в Москве

С 17:30 мск и до окончания мероприятия будут перекрыты прилегающие к маршруту следования техники улицы на западе, северо-западе и в центре Москвы. Как сообщили ТАСС в информационном центре столичного департамента транспорта, движение будет временно ограничено, на ряде улиц запретят парковку.

Традиционно техника, размещенная на временной площадке в Нижних Мневниках, начинает выстраиваться на Тверской улице около 19:00 мск.

Репетиция начинается в 22:00. В ней будут задействованы пешие расчеты и механизированная колонна. За несколько дней до тренировки экипажи боевых машин прошли пешком весь маршрут следования своей техники, который им предстоит преодолеть на параде