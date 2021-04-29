Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия вошла в спираль внутренних репрессий

По его словам, начинается долгий и сложный период политической конфронтацией между Евросоюзом и Россией.

Выступая накануне в Европарламенте, Боррель отметил, что одна из причин репрессий в России в том, что у России есть военная мощь, но с экономической точки зрения масштаб страны равен Италии, — передает «Интерфакс».

Европарламент сегодня, как ожидается, проголосует по проекту резолюции, в которой предлагается в рамках ужесточения санкций отключить Россию от системы платежей SWIFT и отказаться от российских нефти и газа, если Москва продолжит агрессию в отношении Украины. В этом же документе Европарламент призывает Россию освободить политика Алексея Навального.