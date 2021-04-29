Европарламент на пленарной сессии, как ожидается, проголосует по резолюции о действиях России в деле Навального

А также на границе с Украиной и в чешской Врбетице в 2014-м. Авторы резолюции подчеркивают, что, несмотря на недавний отвод войск от украинской границы, Москва сохраняет возможность быстро эскалировать ситуацию в регионе.

В случае, если это произойдет, в документе призывают отключить Россию от международной системы банковских платежей SWIFT и полностью прекратить закупку у нее углеводородов. А уже сейчас — заблокировать достройку газопровода «Северный поток-2» и отлучить «Росатом» от любых проектов в ЕС, чтобы снизить зависимость континента от российских энергоносителей.

Также депутаты предлагают расширять санкции против приближенных Владимиру Путину олигархов и их семей и разработать единой европейское антикоррупционное законодательство против иностранцев по образцу британского.

Резолюции Европарламента по международным вопросам не обязательны к исполнению, а носят скорее декларативный характер. Тем не менее, как Еврокомиссия, так и национальные правительства к ним, как правило, прислушиваются.

Проект резолюции внесли депутаты сразу от пяти из семи фракций Европарламента — от крупнейшей Европейской народной партии и Социал-демократов до Зеленых.