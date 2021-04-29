Арестованные на январских акциях в поддержку Навального будут судиться с полицией из-за пыточных условий в «Сахарово»

Коллективный иск к силовикам почти на 2 миллиона рублей сегодня направят в суд. Иск в Замоскворецкий суд подготовили 20 человек.

Ответчиками по нему проходят МВД и начальник спецприёмника в Сахарово. Алексея Лагоду и других силовиков истцы обвиняют в большом количестве нарушений, пишет газета «Комммерсантъ».

Наиболее серьёзные — отсутствие медицинской помощи и унизительный дефицит средств гигиены в спецприёмнике. Люди отмечают, что не могли сходить в туалет без наблюдения сокамерников или полиции через установленные камеры. Туалетом была дыра в полу, вместо бумаги приходилось использовать простыни.

Кроме того, в иске говорится, что многим людям не хватало спальных мест. Приходилось лежать на куртках на полу. Истцы требуют компенсации за пыточные условия и унижение человеческого достоинства в миллион восемьсот тысяч рублей, пишет издание.

Юрист «ОВД-Инфо» Дмитрий Пискунов, который представляет интересы истцов, рассказал газете, что в общей сложности о пыточных условиях в спецприёмнике в Сахарово рассказали 213 человек, арестованных за участие в акциях в поддержку Алексея Навального. Адвокат подчеркнул, что подобных исков в России ещё не было.

Из-за большого количества задержанных на зимних акциях протеста более 800 человек оказались в подмосковной деревне Сахарово. В спецприёмник власти превратили бывший центр для мигрантов. Перед тем людей туда доставить многих часами держали в автозаках без еды и воды.