Базовый модуль «Тяньхэ» китайской космической станции, запуск которого состоялся сегодня, вышел на заданную орбиту

Базовый модуль «Тяньхэ» китайской национальной космической станции, запуск которого состоялся сегодня, вышел на заданную орбиту. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая. Запуск был осуществлен с космодрома Вэньчан при помощи тяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-5В». В общей сложности монтаж всех узлов станции потребует около года и предусматривает по меньшей мере 11 запусков. Общий вес станции после завершения ее Строительства составит около 100 тонн. Она будет в несколько раз меньше МКС и позволит на постоянной основе принимать трех членов экипажа.
2021-04-29T07:32:55+03:00
2021-04-29T08:02:18+03:00
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07:32, 29 апреля 2021
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