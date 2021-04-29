Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу на арест физика Валерия Голубкина. Профессора МФТИ и сотрудника Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского обвиняют в госизмене.

Защита просит отменить решение Лефортовского суда, который 12 апреля заключил 70-летнего ученого под стражу на два месяца, и избрать более мягкую меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО. Адвокат Александр Тимошенко сообщил, что его подзащитный находится в медсанчасти «Матросской тишины» в тяжелом состоянии. У него диагностирован коронавирус, он также страдает онкологическим заболеванием. Свою вину Голубкин не признает. Подробности этого дела неизвестны, поскольку материалы засекречены. По сведениям нескольких российских информагентств, речь идет о передаче западной разведке секретных данных в рамках международного проекта по разработке гиперзвукового гражданского самолета. Источник «Интерфакса» также утверждал, что Голубкин проходит по тому же делу, что и физик Анатолий Губанов, арестованный в декабре прошлого года.

Наказание по статье о госизмене предполагает от 12 до 20 лет лишения свободы.