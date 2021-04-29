Суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух участников несогласованной январской акции в поддержку Навального

Суд в Москве рассмотрит уголовное дело в отношении двух участников несогласованной январской акции в поддержку Алексея Навального.

Применение насилия к полицейскому на акции в центре Москвы 23 января. В этом обвиняют Ольгу Бендас и Александра Глушкова, их дела рассмотрит сегодня Тверской суд. По версии следствия Бендас несколько раз ударила полицейского на Пушкинской площади. СК разместил видео, на котором 35-летняя участница оппозиционной акции держит полицейскую дубинку и обещает оставить её себе. В следующем кадре она уже извиняется. Утверждает, что участвовала в драке с полицией цитата «под влиянием всеобщих агрессивных настроений». В СИЗО Бендас провела 3 месяца. Другой фигурант Александр Глушков. Он под стражей с начала февраля. На видеозаписи, опубликованной в одном из телеграм-каналов, предположительно Глушков бьёт силовика по шлему. Участника акции позже задержали несколько спецназовцев в полном обмундировании, домой к юноше они пришли с кувалдой, но она не понадобилась, отмечает издание Медиазона. Глушков записал видео с извинениями и пообещал «больше не совершать таких проступков».

Поэт Всеволод Емелин рассказал, что Савеловский суд оштрафовал его подругу, признав ее виновной в участии в несогласованной акции в поддержку политика Алексея Навального, хотя по факту она провела весь вечер с ним, гуляя по Москве. При этом в отношении самого Емелина никакого дела не завели.

Адвокат обещал апелляцию вплоть до ЕСПЧ, добавил Емелин.

Всего в России по делам, связанным с январскими митингами, приговоры вынесли около 15-ти участникам несогласованных январских акций.