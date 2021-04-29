В суде сегодня рассмотрят жалобу на приговор по делу о клевете на ветерана против политика Алексея Навального

В Бабушкинском районном суде сегодня рассмотрят жалобу на приговор по делу о клевете на ветерана против политика Алексея Навального. Ранее его обязали выплатить штраф в 850 тысяч рублей.

Защита попытается добиться отмены приговора от двадцатого февраля. Тогда судья Вера Акимова заключила, что Алексей Навальный умышленно распространял ложные сведения о ветеране Великой отечественной войны Игнате Артёменко.

Речь идёт о комментарии политика в социальных сетях под видео с призывом голосовать за поправки к Конституции, в котором бывший военный принимал участие. Навальный назвал тех, причастен к созданию этого агитматериала, «предателями» и «продажными холуями».

Сам оппозиционер настаивал, что его нельзя было судить по статье о клевете, поскольку на момент написания комментария Алексей Навальный не знал, кто такой Игнат Артёменко. Также политик утверждал, что это дело сфабриковали, и сделали это специально, чтобы по телевизору показать его спор в суде с пожилым ветераном в медалях.

Алексея Навального отправили в колонию почти сразу после окончания слушаний по этому делу. На этот раз если он и примет участие в заседании, то только по видеосвязи.